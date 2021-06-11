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На этой неделе в Ростове снова будут лить дожди

На этой неделе в Ростове снова будут лить дожди

Рабочая неделя в Ростове будет дождливой. Об этом 14 июня рассказали синоптики гидрометцентра.

Начало недели обещает быть спокойным. Ветер не превысит одного метра в секунду. Температура днём поднимется до +26 и не опустится ниже +20 градусов. Осадков синоптики не ждут. Похожая ситуация ждёт ростовчан во вторник.

В среду, несмотря на лёгкий ветер - не больше 3 метров в секунду, синоптики прогнозируют дождь. Большая вероятность ливня ждёт ростовчан вечером, поэтому в среду следует взять с собой зонт. Температура - до +26 градусов.

В четверг и пятницу должно выглянуть солнце. Столбики термометров поднимутся до +27 градусов. Однако риск попасть под дождь не покинет жителей Дона до самых выходных. Ветер не превысит 3 метров в секунду.

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