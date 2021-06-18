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На границе Украины с донским регионом заметили 38 поездов

На границе Украины с донским регионом заметили 38 поездов
На границе Украины с донским регионом заметили движение 38 поездов. Об этом сообщают сотрудники миссии ОБСЕ.

В отчете наблюдатели указали, что за последнюю неделю под Гуково они слышали движение 38 поездов. 22 из них следовали в сторону России, остальные 12 - в Незалежную. Из-за массивных веток и проводов сотрудники миссии не смогли рассмотреть, что именно перевозили по железной дороге.

За последние семь дней немного увеличилось количество грузовых машин, пересекающих границу: 788 по сравнению с 779 на предыдущей отчетной неделе.

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