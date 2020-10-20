На границе Ростовской области и Украины зафиксировали машины скорой помощи
Наблюдатели миссии ОБСЕ продолжают следить за ситуацией в приграничных районах России и Украины.
В еженедельном отчете специалисты зафиксировали передвижение граждан, автобусов, грузовиков и спецавтомобилей.
На пропускном пункте в городе Донецке 13 октября была замечена машина неотложной медицинской помощи, в которой находился один пациент.
Через два дня машина скорой помощи из Ростовской области отправилась на Украину. Обратно спецавто пока не вернулось.
Напомним, ранее беспилотник засек передвижение колонны военной техники, направлявшейся на Украину в обход государственной границы.