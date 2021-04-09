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На границе Ростовской области и Украины зафиксировали движение порядка 20 поездов

На границе Ростовской области и Украины зафиксировали движение порядка 20 поездов
Порядка 20 поездов зафиксировали на границе Ростовской области и Украины. Об этом свидетельствуют данные из очередного отчета наблюдателей ОБСЕ.

По данным наблюдателей, за минувшую неделю в районе пункта пересечения границы в Гуково было зафиксировано движение 19 поездов. Из них десять поездов следовали в Российскую Федерацию, а остальные девять - на Украину. Как правило, грузовые поезда перевозят топливо или уголь. В какой город следовал транспорт, а также детали поставки в ОБСЕ не уточняют.

Помимо этого, 8 апреля в пункте пропуска в Донецке специалисты миссии увидели машину скорой помощи, которая заехала на таможню со стороны России. Два санитара вышли из «неотложки» и направились в здание погранпункта. Спустя какое-то время машина вернулась в РФ, однако специалисты ОБСЕ не смогли заметить никаких других деталей со своего места.

За годы конфликта на востоке Украины миссия зафиксировала несколько сотен таких поездов, курсирующих между Донбассом и Россией. Однако все они носят гуманитарную миссию и не вредят жителям обеих стран.

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