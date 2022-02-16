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На границе ЛНР и Ростовской области мужчинам от 18 до 55 лет запрещают покидать республику

На границе ЛНР и Ростовской области мужчинам от 18 до 55 лет запрещают покидать республику
В Луганской Народной Республике мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет включительно запретили выезжать за границу. Указ министерства госбезопасности ЛНР распечатали и распространили по государству.

Одно из таких предупреждений появилось на окошке паспортного контроля в поселке Изварино. Там говорится, что запрет выезда действует с 16 часов 18 февраля. По словам местных жителей, всех мужчин пригодного для военной службы возраста на пропускных пунктах просто разворачивают обратно - не пускают.

Сейчас в Ростовскую область готовятся временно приехать граждане ДНР. В первую очередь, это дети, старики и женщины. По словам главы ДНР, на Дону готовы разместить жителей Донецкой республики. Однако в региональном правительстве так и не смогли прокомментировать эту ситуацию.
Фото: DonDay.ru.
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