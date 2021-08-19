На фоне кафедрального собора в Ростове разгуливал голый мужчина

Обнаженный мужчина разгуливал в переулке Соборном в Ростове. Свидетелями необычной утренней прогулки в центре города ростовчане стали 21 августа.Сначала прохожий был одет и что-то громко декларировал. Потом он разделся догола и стал бегать по всей пешеходной части переулка Соборного. Мужчина забежал в кафе, после чего сделал несколько кругов и улегся на асфальт в форме звездочки. Фотографии обнаженного мужчины получились живописными - на фоне кафедрального собора и старых построек города.Вскоре за мужчиной прибыли «скорая» и сотрудники полиции. Эксцентричному мужчине помогли одеться и сопроводили в карету «скорой».