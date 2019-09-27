На двух улицах Ростова на месяц перекроют движение



В Ростове на месяц запретят проезд транспорта на двух улица. Об этом рассказали в городском департаменте трансопрта.



На улице Доватора частично перекроют дорогу в районе дома № 277-а. Ограничения связаны с прокладкой водопровода, они будут действовать со 2 октября по 2 ноября.



На 14-й Линии частично перекроют проезд в районе домов с 82 по 86. автомобилистам будет тяжело проезжать по указанному адресу в период со 2 октября по 8 ноября. На улице будут устанавливать средства для регулирования дорожного движения.



Напомним, с 5 октября на улице Евдокимова запретят остановку транспорта. Также автомобили нельзя будет оставить в переулке Журавлёва возле дома № 37/165 в период со 2 по 16 октября.