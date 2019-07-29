На две недели перекроют часть трассы в Ростовской области
Участок региональной трассы перекроют в Ростовской области. Ограничения на автодороге будут действовать с 1 по 14 августа. Соответствующая информация опубликована на сайте донского правительства.
Транспорт не сможет проехать по отрезку магистраль «Дон» - станица Ольгинская — хутор Верхнеподпольный — автодорога Ростов - Семикаракорск — Волгодонск. Ограничения связаны с ремонтом трассы.
К тому же до 31 ноября будет перекрыта дорога Обливская — Советская — Боковская — Каргинская.