На дороге в Ростове увидели дорогостоящий американский кабриолет 70-х годов

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В Ростове-на-Дону заметили редкий американский кабриолет начала 1970-х годов Mercury Marquis Convertible. Роскошный автомобиль в отличном состоянии привлек внимание прохожих на улице Толстого.По внешнему виду можно предположить, что это экземпляр 1971–1973 годов выпуска. В зависимости от модификации модель оснащалась мощными бензиновыми двигателями, развивавшими от 240 до 370 лошадиных сил по американской системе измерения того времени.Mercury Marquis Convertible выделяется длинным капотом, массивным кузовом и полностью складывающейся мягкой крышей. Кабриолеты этой модели выпускались ограниченными партиями, поэтому сегодня считаются настоящей редкостью даже в США. На российских дорогах такие автомобили встречаются крайне редко.Судя по опубликованным фотографиям, ростовский экземпляр сохранился практически в идеальном состоянии. Стоимость подобных автомобилей на рынке коллекционной техники может достигать 12 миллионов рублей в зависимости от состояния, комплектации и истории конкретного экземпляра.