Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

На дороге в Ростове увидели дорогостоящий американский кабриолет 70-х годов

На дороге в Ростове увидели дорогостоящий американский кабриолет 70-х годов

В Ростове-на-Дону заметили редкий американский кабриолет начала 1970-х годов Mercury Marquis Convertible. Роскошный автомобиль в отличном состоянии привлек внимание прохожих на улице Толстого.

По внешнему виду можно предположить, что это экземпляр 1971–1973 годов выпуска. В зависимости от модификации модель оснащалась мощными бензиновыми двигателями, развивавшими от 240 до 370 лошадиных сил по американской системе измерения того времени.
Mercury Marquis Convertible выделяется длинным капотом, массивным кузовом и полностью складывающейся мягкой крышей. Кабриолеты этой модели выпускались ограниченными партиями, поэтому сегодня считаются настоящей редкостью даже в США. На российских дорогах такие автомобили встречаются крайне редко.

Судя по опубликованным фотографиям, ростовский экземпляр сохранился практически в идеальном состоянии. Стоимость подобных автомобилей на рынке коллекционной техники может достигать 12 миллионов рублей в зависимости от состояния, комплектации и истории конкретного экземпляра.
Фото: соцсети.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика