На дорогах Ростова появятся пять новых светофоров

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В Ростове-на-Дону планируют установить пять новых светофоров. Об этом сообщили в городской администрации 14 июля.Новый светофорный объект поставят на улице Таганрогской, в районе домов №№ 126/1 и 171. Он будет регулировать движение транспорта на пешеходном переходе у монумента «Самолет Су-27». Также светофор появится на перекрёстке улиц Вавилова и Платона Кляты. Работу в этих районах планируют завершить до 3 августа.Кроме того, светофоры хотят поставить в створе переулка Соборного и улицы Большой Садовой, а также на пересечении проспекта Горшкова и улицы Таганрогской. На выполнение дорожных работ уже подготовили документы для аукциона. Если в скором времени определят подрядчика, то светофорные объекты появятся в Ростове уже к 4 сентября.