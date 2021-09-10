Донских золотых призеров Паралимпиады наградили орденами Дружбы
На фото слева направо: Александр Скалиух и Владимир Свиридов.
Донские паралимпийские спортсмены, завоевавшие золото, получили ордена Дружбы. Торжественное вручение состоялось 13 сентября в Большом Кремлевском дворце.
Президент РФ наградил 27-летнего пловца Александра Скалиуха. Заслуженный мастер спорта взял первое место среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.
Также в числе участников церемонии оказался и легкоатлет Владимир Свиридов. 31-летний паралимпиец завоевал золото в соревнованиях по толканию ядра. Он побил собственный мировой рекорд, установленный в 2019 году. Результат выступления - 16,67 метра.
На фото: Владимир Сотников.
Еще один золотой призер Паралимпиады не смог присутствовать на церемонии. 17-летний пловец Владимир Сотников первым финишировал в эстафете на 100-метровой дистанции вольным стилем.