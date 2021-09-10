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Донских золотых призеров Паралимпиады наградили орденами Дружбы

Донских золотых призеров Паралимпиады наградили орденами Дружбы
На фото слева направо: Александр Скалиух и Владимир Свиридов.

Донские паралимпийские спортсмены, завоевавшие золото, получили ордена Дружбы. Торжественное вручение состоялось 13 сентября в Большом Кремлевском дворце.

Президент РФ наградил 27-летнего пловца Александра Скалиуха. Заслуженный мастер спорта взял первое место среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Также в числе участников церемонии оказался и легкоатлет Владимир Свиридов. 31-летний паралимпиец завоевал золото в соревнованиях по толканию ядра. Он побил собственный мировой рекорд, установленный в 2019 году. Результат выступления - 16,67 метра.

На фото: Владимир Сотников.

Еще один золотой призер Паралимпиады не смог присутствовать на церемонии. 17-летний пловец Владимир Сотников первым финишировал в эстафете на 100-метровой дистанции вольным стилем.
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