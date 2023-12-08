На Дону женщине, пырнувшей ножом супруга, дали три года условно

Фото: Rostov.ru.

В Ростовской области вынесли приговор женщине, ранившей ножом супруга. Татьяну К. признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, с применением предметов, используемых в качестве оружия.Происшествие случилось в Октябрьском сельском районе в конце марта 2023 года. В тот день Татьяна поссорилась с мужем. Выпившая женщина схватила кухонный нож и набросилась на возлюбленного. Она разрешила конфликт, ударив супруга в живот.Истекающего кровью мужчину увезли на скорой в больницу. А в отношении его жены возбудили уголовное дело.Заседание по делу Татьяны состоялось 7 декабря. Октябрьский районный суд признал женщину виновной, но тюрьмы ей удалось избежать. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области, осужденной дали три года условно и еще столько же - испытательного срока. Вероятно, муж не имел претензий и способствовал смягчению приговора. В силу решение суда еще не вступило.