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На Дону за сутки победить COVID-19 удалось лишь 230 жителям

На Дону за сутки победить COVID-19 удалось лишь 230 жителям

В Ростовской области стремительно падает суточный прирост выздоровевших от коронавируса. За минувшие сутки COVID-19 удалось победить лишь 230 жителям. У них больше не проявляются симптомы опасной инфекции, а ПЦР-тесты дали отрицательный результат. Актуальными данными поделилось правительство донского региона.

У большинства заболевших наблюдались повышенная температура, одышка и слабость в теле. Пациенты с тяжелой формой коронавируса проходили лечение в ковидных госпиталях. По состоянию на 12 января в Ростовской области насчитывают 1 914 пациентов, которые находятся в стационарах.

За весь период пандемии коронавирус удалось победить 179 838 жителям Ростовской области.

Отметим, что снижение заболеваемости в регионе нельзя связывать с контролем коронавируса. Чиновники заявили, что динамика тестирования в новогодние праздники сильно упала. Это и объясняет показатели в 300-350 зараженных в сутки.
Фото: yandex.ru
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