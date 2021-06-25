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На Дону за сутки от коронавируса выздоровели 57 человек

На Дону за сутки от коронавируса выздоровели 57 человек
В Ростовской области ежедневный прирост выздоровевших от коронавируса остается стабильным. По данным на 28 июня, COVID-19 побороли 57 человек. За последние три дня это значение не превысило 60 человек.

Количество зараженных, напротив, набирает обороты. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 213 дончан. Всего с начала пандемии инфекцию подхватили 98 863 человека. Из них 90 006 зараженных (91%) уже побороли болезнь.

Стационарное лечение получают 1 466 человек, из которых 140 находятся в тяжелом состоянии. Они получают кислород с помощью аппаратов ИВЛ.

К сожалению, врачам не всегда удается спасти пациентов ковидных госпиталей. За период пандемии COVID-19 забрал жизни 4 659 человек.

Теги: COVID-19 на Дону коронавирус в Ростовской области

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