На Дону за сутки от коронавируса выздоровели 57 человек

В Ростовской области ежедневный прирост выздоровевших от коронавируса остается стабильным. По данным на 28 июня, COVID-19 побороли 57 человек. За последние три дня это значение не превысило 60 человек.Количество зараженных, напротив, набирает обороты. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 213 дончан. Всего с начала пандемии инфекцию подхватили 98 863 человека. Из них 90 006 зараженных (91%) уже побороли болезнь.Стационарное лечение получают 1 466 человек, из которых 140 находятся в тяжелом состоянии. Они получают кислород с помощью аппаратов ИВЛ.К сожалению, врачам не всегда удается спасти пациентов ковидных госпиталей. За период пандемии COVID-19 забрал жизни 4 659 человек.