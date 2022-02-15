На Дону за сутки от коронавируса вылечились более шести тысяч человек

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В Ростовской области COVID-19 за сутки удалось победить 6 118 жителям. Об этом 16 февраля сообщает правительство донского региона.В стационарах продолжают бороться с заболеванием три с половиной тысячи пациентов с подтвержденным ковидом. На инвазивной ИВЛ, в тяжелом состоянии, находятся 26 человек, на неинвазивной ИВЛ – 262 человека.Медики отмечают случаи повторного заболевания коронавирусом. То есть человек, уже перенесший инфекцию, заражается снова. В такой ситуации единственным способом лечения станет вакцинация.Всего число выздоровевших в Ростовской области составило 209 813 человек.