На Дону за сутки от COVID-19 вылечились 133 человека

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В Ростовской области за прошедшие сутки от коронавируса удалось вылечиться 133 жителям. Они повторно сдали ПЦР-тесты, результаты оказались отрицательными. Об этом сообщили в правительстве донского региона 25 мая.В стационарах ковидных госпиталей сейчас проходят лечение 259 пациентов. Из них в тяжелом состоянии находятся три человека. Их ввели в медикаментозную кому, а все питательные смеси поступают им через подведенную к трахее трубку. На неинвазивной ИВЛ - двадцать человек.Всего по Ростовской области с начала пандемии число выздоровевших составило 363 733 человека.