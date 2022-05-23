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На Дону за сутки от COVID-19 вылечились 133 человека

На Дону за сутки от COVID-19 вылечились 133 человека

В Ростовской области за прошедшие сутки от коронавируса удалось вылечиться 133 жителям. Они повторно сдали ПЦР-тесты, результаты оказались отрицательными. Об этом сообщили в правительстве донского региона 25 мая.

В стационарах ковидных госпиталей сейчас проходят лечение 259 пациентов. Из них в тяжелом состоянии находятся три человека. Их ввели в медикаментозную кому, а все питательные смеси поступают им через подведенную к трахее трубку. На неинвазивной ИВЛ - двадцать человек.

Всего по Ростовской области с начала пандемии число выздоровевших составило 363 733 человека.
Фото: rostov.ru
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