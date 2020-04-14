На Дону за кражу нескольких бутылок алкоголя из магазина разыскивается 40-летний мужчина

В Ростовской области за кражу нескольких бутылок алкоголя из магазина разыскивается 40-летний житель Мясниковского района.По данным МВД, мужчина похитил спиртное на сумму около пяти тысяч рублей. Кража произошла 26 февраля.Задержать по горячим следам воришку не удалось. В настоящее время он разыскивается полицией.Всех, кто знает, где находится мужчина на фотографии или видел его, просят позвонить по телефонам: 8(863) 492-33-12 или 02.