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На Дону за кражу нескольких бутылок алкоголя из магазина разыскивается 40-летний мужчина

На Дону за кражу нескольких бутылок алкоголя из магазина разыскивается 40-летний мужчина
В Ростовской области за кражу нескольких бутылок алкоголя из магазина разыскивается 40-летний житель Мясниковского района.

По данным МВД, мужчина похитил спиртное на сумму около пяти тысяч рублей. Кража произошла 26 февраля.
Задержать по горячим следам воришку не удалось. В настоящее время он разыскивается полицией.

Всех, кто знает, где находится мужчина на фотографии или видел его, просят позвонить по телефонам: 8(863) 492-33-12 или 02.

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