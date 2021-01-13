На Дону за 12 миллионов продают имущество «Мариинского спиртзавода»

Торги, на которых продадут часть имущества донского спиртзавода, состоятся 24 февраля. Примерно в 12,5 миллиона оценили производственное оборудование и две машины: «Мерседес-Бенц Вито» и «Автомобиль Ауди Q3». Ранее движимое и недвижимое имущество завода стоило около 244 миллионов. Лоты не продавались несколько лет из-за отсутствия участников. В декабре 2020 года большую часть имущества купили разные предпиниматели.«Мариинский спиртзавод», специализирующийся на производстве вина и виноводочной продукции, основали в 2002 году. Расположен он в хуторе Надежевка Тацинского района. Предприятие входило в многопрофильный холдинг RONEeS, учредителем которого был ростовский бизнесмен Евгений Ладик. В 90-х предпринимателя называли главным видеопиратом страны. В 2006 году Евгений Ладик был застрелен у собственного офиса в Ростове-на-Дону.Сразу же после этого у спиртзавода начались финансовые трудности. Предприятие признали банкротом в 2018 году.