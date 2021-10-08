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На Дону выздоровели еще 353 человека, болевших коронавирусом

На Дону выздоровели еще 353 человека, болевших коронавирусом
В Ростовской области увеличилось количество выздоровевших от COVID-19. За сутки с 8 по 9 октября медики вылечили 353 жителей региона, а общее число достигло 123 040.

В стационарах находятся 4 468 человек. Еще 343 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Они получают кислород с помощью масок и мундштуков.

Кроме того, на ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 53 человека. Их снабжают кислородом через специальные трубки, которые вставляют в трахею. В некоторых случаях врачам приходится делать надрез на передней стенке органа дыхания и устанавливать трубку в просвет. Таких пациентов, как правило, вводят в медикаментозную кому, чтобы они не чувствовали боль или дискомфорт.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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