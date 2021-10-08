На Дону выздоровели еще 353 человека, болевших коронавирусом

В Ростовской области увеличилось количество выздоровевших от COVID-19. За сутки с 8 по 9 октября медики вылечили 353 жителей региона, а общее число достигло 123 040.В стационарах находятся 4 468 человек. Еще 343 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Они получают кислород с помощью масок и мундштуков.Кроме того, на ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 53 человека. Их снабжают кислородом через специальные трубки, которые вставляют в трахею. В некоторых случаях врачам приходится делать надрез на передней стенке органа дыхания и устанавливать трубку в просвет. Таких пациентов, как правило, вводят в медикаментозную кому, чтобы они не чувствовали боль или дискомфорт.