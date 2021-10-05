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На Дону выздоровели еще 343 человека, болевших коронавирусом

На Дону выздоровели еще 343 человека, болевших коронавирусом
В Ростовской области еще 343 человека пополнили число выздоровевших от COVID-19. По данным на 6 октября, в стационарах сейчас находятся 4 312 пациентов. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 416 человек, из которых 56 находятся в тяжелом состоянии.

Не уменьшается и число инфицированных. За последние 24 часа медики выявили 514 случаев заражения. Всего с начала пандемии вирус подхватили 141 674 человека.

В связи с большим ростом заболевших на Дону вернули некоторые карантинные меры. Теперь 30% сотрудников переведены на дистанционную работу. В первую очередь - люди с хроническими заболеваниями и старше 65 лет. Работу танцевальных площадок в общепитах приостановили, а заполняемость залов при выступлениях музыкальных коллективов уменьшили до 50%.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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