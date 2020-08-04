На Дону вынесли приговор водителю микроавтобуса за аварию с пятью погибшими

В Ростовской области осудили водителя микроавтобуса «Опель Виваро» за ДТП, в котором погибли пять человек.Миллеровский районный суд приговорил Крукчу С. к 2,6 года лишения свободы, также мужчине три года запретили водить авто. Однако приговор в силу пока не вступил.Суд установил, что водитель микроавтобуса превысил скорость, из-за чего столкнулся с фурой «Скания». Большегруз двигался с правой стороны в том же направлении.Крукчи С. полностью признал вину. Он также возместил часть ущерба потерпевшим.Напомним, авария случилась на 870-м километре трассы М-4 «Дон» ночью 11 марта 2020 года. Четыре пассажира «Опеля» от полученных травм скончались на месте, один - в медучреждении.