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На Дону вынесли приговор водителю микроавтобуса за аварию с пятью погибшими

На Дону вынесли приговор водителю микроавтобуса за аварию с пятью погибшими
В Ростовской области осудили водителя микроавтобуса «Опель Виваро» за ДТП, в котором погибли пять человек.

Миллеровский районный суд приговорил Крукчу С. к 2,6 года лишения свободы, также мужчине три года запретили водить авто. Однако приговор в силу пока не вступил.

Суд установил, что водитель микроавтобуса превысил скорость, из-за чего столкнулся с фурой «Скания». Большегруз двигался с правой стороны в том же направлении.

Крукчи С. полностью признал вину. Он также возместил часть ущерба потерпевшим.

Напомним, авария случилась на 870-м километре трассы М-4 «Дон» ночью 11 марта 2020 года. Четыре пассажира «Опеля» от полученных травм скончались на месте, один - в медучреждении.

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