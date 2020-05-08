На Дону ввели обязательные тесты на коронавирус для работников сферы обслуживания и полицейских
В Ростовской области тесты на коронавирус стали обязательными для работников ряда сфер. Об этом 13 мая сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Быковская на заседании оперативного штаба.
По словам министра, обязательному еженедельному обследованию подлежат медицинские работники и полицейские, а также сотрудники сферы обслуживания (торговля, ЖКХ, транспорт и др.).
- Это делается для того, чтобы быть уверенными, что люди, контактирующие с населением, не являются бессимптомными носителями, - пояснила Быковская.
Работу в этом направлении поручено организовать главам муниципалитетов.
- Ваша задача – отобрать биоматериал и доставить его в лабораторию, - уточнила глава Минздрава. – Чем быстрее процент тестирования будет увеличен, тем быстрее будет выход к нормальной социализации жизни.
Также обязательно тест на COVID-19 делается пациентам с ОРВИ и пневмонией.
Напомним, в Ростовской области на 13 мая зарегистрировано более двух тысяч случаев заражения коронавирусом. Смертельных случаев произошло 25.
Накануне губернатор области Василий Голубев объявил о начале выхода региона из режима ограничений с 15 мая.