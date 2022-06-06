На Дону вторую неделю разыскивают 42-летнюю женщину, пропавшую без вести
В Ростовской области вторую неделю ищут без вести пропавшую 42-летнюю женщину. О местонахождении Екатерины Кондаковой ничего не известно с конца мая.
Разыскиваемая живет в одном из домов на улице Гринева поселке Мельничном Белокалитвинского района. Утром 30 мая она ушла из дома и с тех пор так и не вернулась. Об этом рассказал дядя пропавшей, Михаил. Он уточнил, что последний раз Катю видели в районе общежития БПТ на улице Энгельса в Белой Калитве.
– Сегодня (прим. – 8 июня) туда должны отправиться сотрудники полиции. Именно к этому общежитию Катю подвозил таксист, у которого она оставила свой мобильный телефон, – поделился родственник с DonDay.ru.
Пропавшей – 42 года. У нее темные волосы, карие глаза, телосложение - крупное. В день исчезновения на ней были черные штаны и серая майка.
Если вам что-либо известно о местонахождении Екатерины Кондаковой, сообщите по номеру 8-968-909-15-69 (дядя Михаил).