Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

На Дону вторую неделю разыскивают 42-летнюю женщину, пропавшую без вести

На Дону вторую неделю разыскивают 42-летнюю женщину, пропавшую без вести
В Ростовской области вторую неделю ищут без вести пропавшую 42-летнюю женщину. О местонахождении Екатерины Кондаковой ничего не известно с конца мая.

Разыскиваемая живет в одном из домов на улице Гринева поселке Мельничном Белокалитвинского района. Утром 30 мая она ушла из дома и с тех пор так и не вернулась. Об этом рассказал дядя пропавшей, Михаил. Он уточнил, что последний раз Катю видели в районе общежития БПТ на улице Энгельса в Белой Калитве.

– Сегодня (прим. – 8 июня) туда должны отправиться сотрудники полиции. Именно к этому общежитию Катю подвозил таксист, у которого она оставила свой мобильный телефон, – поделился родственник с DonDay.ru.

Пропавшей – 42 года. У нее темные волосы, карие глаза, телосложение - крупное. В день исчезновения на ней были черные штаны и серая майка.

Если вам что-либо известно о местонахождении Екатерины Кондаковой, сообщите по номеру 8-968-909-15-69 (дядя Михаил).
Фото: соцсети.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.