На Дону врач дала советы по красивому загару без вреда для здоровья

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Жаркое лето в Ростовской области радует высокой солнечной активностью, но вместе с пользой от загара (выработка витамина D, укрепление иммунитета) растет и риск негативных последствий: от солнечных ожогов до теплового удара. Врач Дарья Мелешко из Ростовской области поделилась ключевыми рекомендациями, как получить красивый загар, минимизируя вред для кожи.- Ультрафиолетовые лучи не только вызывают покраснения и ожоги, но и провоцируют развитие рака кожи, включая меланому, – подчеркивает доктор Мелешко. Поэтому использование солнцезащитных средств с SPF не ниже 30 – это необходимость. Важно помнить, что SPF-кремы не блокируют загар, а лишь увеличивают безопасное время пребывания на солнце.Средство необходимо обновлять каждые 2 часа при активном отдыхе и каждые 30 минут на пляже, так как вода и пот снижают его эффективность. Врач также советует не пытаться получить весь загар за короткий отпуск, растягивая этот процесс.Самое активное солнце, которого следует избегать, приходится на период с 11:00 до 16:00. В это время лучше находиться в тени. Не забывайте также защищать голову от теплового удара с помощью головных уборов и глаза от ультрафиолета – солнцезащитными очками.Питание и увлажнение: защита изнутриКрасивый и стойкий загар – это результат не только внешней, но и внутренней заботы о коже.Доктор Мелешко рекомендует:Пить больше воды: для предотвращения обезвоживания.Включить в рацион продукты, богатые витаминами С, Е и А: шпинат, помидоры, морковь, цитрусовые, абрикосы, тыкву и зелень.Употреблять антиоксиданты: содержатся в жирной рыбе, орехах, чернике, темном шоколаде и чае. Они помогут коже противостоять повреждениям от УФ-лучей.Не забывайте и про внешнее увлажнение кожи с помощью косметических средств, содержащих масла ши, льна, жожоба или экстракт календулы.Что делать, если кожа пострадала?Даже при соблюдении всех правил, легкие ожоги возможны. В таких случаях врач советует:- Пить больше воды.- Использовать жирные кремы для увлажнения и смягчения.- Прикладывать прохладные компрессы для снятия покраснения и неприятных ощущений.- При появлении сухости принимать теплые ванны и аккуратно удалять отмершую кожу.При мелких волдырях с жидкостью делать компрессы с обеззараживающими, не содержащими спирта средствами. Если волдырь лопнул, обработать ранку водой с мягким мылом и наложить влажную повязку. Вскрывать волдыри самостоятельно категорически запрещено!При сильных ожогах помогут аэрозоли или кремы с пантенолом или алоэ для смягчения и успокоения, а парацетамол, аспирин или ибупрофен – для облегчения боли.Немедленно обратитесь к врачу, если ожоги сопровождаются большим количеством волдырей, головной болью, лихорадкой, тошнотой или рвотой.