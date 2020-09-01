На Дону впервые за полмесяца вырос коэффициент заболеваемости COVID-19

Коэффициент заболеваемости вирусом COVID-19 вырос впервые за 17 дней в донском регионе. О данных на 3 сентября сообщили в правительстве Ростовской области.За прошедшие 24 часа данная цифра выросла с единицы до 1,05. Вероятнее всего, это может отсрочить переход к очередному этапу послабления ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса.Продолжает расти и показатель инфицированных на 100 тысяч населения донского региона. Только за последние сутки он подскочил с 409,4 до 412,7.Сейчас Ростовская область находится на третьем этапе отмены карантинных мер. Жителям уже доступны для посещения кинотеатры, пляжи, аквапарки, фитнес-центры и все непродовольственные магазины. Кроме того, разрешено работать ресторанам, кафе и столовым.