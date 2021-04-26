На Дону впервые за месяц начал падать коэффициент распространения коронавируса

В Ростовской области впервые за три недели снизился коэффициент распространения COVID-19. По данным на 28 апреля, он составил 0,98. Ранее он держался на отметке 0,99. Этот показатель дает понять, сколько здоровых человек может заразить каждый инфицированный дончанин до самоизоляции. Сейчас Ростовская область находится на втором этапе снятия карантинных мер. Рекомендованное значение коэффициента для перехода на третий этап - 0,5.Снизился и ежедневный прирост инфицированных в донском регионе. За минувшие 24 часа диагноз подтвердился у 228 человек. Это минимальное количество за последние несколько месяцев. Всего с начала пандемии медики выявили 87 502 заболевших. По информации правительства области, 4 027 из них скончались от последствий опасной болезни. За прошедшие сутки не стало 10 жителей. Самым пожилым из них оказался 104-летний мужчина.