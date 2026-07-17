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На Дону возросло число случаев, связанных с гибелью детей на воде и в результате пожаров

На Дону возросло число случаев, связанных с гибелью детей на воде и в результате пожаров
На Дону возросло число случаев, связанных с гибелью детей на воде и в результате пожаров. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

С начала 2026 года четыре ребенка стали жертвами пожаров, среди них был новорожденный. Несмотря на усилия медиков, через несколько дней после получения ожогов младенец скончался в больнице. По предварительной версии, причиной возгорания стало нарушение работы электропроводки. Трагедии произошли в Батайске и Мясниковском районе.

Кроме того, остается актуальной проблема несчастных случаев на воде. С начала года утонули четыре ребёнка. В течение почти двухмесячного купального сезона утонули 22 человека, среди которых - трое детей.
Фото: соцсети
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