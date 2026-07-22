На Дону водителей предупредили об опасности на М-4 из-за дождя 22 июля

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На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области 22 июля может вырасти риск ДТП из-за дождя. Об этом сообщили в «Автодоре».По прогнозам синоптиков, днем в донском регионе местами ожидаются осадки. Дождь также прогнозируют на участках трассы в Краснодарском крае.Мокрое покрытие ухудшает сцепление колес с асфальтом. Из-за этого автомобиль может хуже реагировать на повороты руля и торможение, что повышает вероятность аварий.Водителей просят соблюдать ПДД, быть внимательными за рулем и следить за информацией на табло.