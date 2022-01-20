На Дону вновь выявили рекордное число заболевших коронавирусом - 838

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На Дону вновь выявили рекордное число заболевших коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки опасный диагноз подтвердился еще у 838 человек. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.По данным Роспотребнадзора, больше всего заразившихся, а именно - 38%, было выявлено среди людей в возрасте от 18 до 45 лет. Реже всех болеют пенсионеры старше 80 лет. Среди них тесты с подтвержденной инфекцией получили всего 5% жителей. Еще 9,4% инфицированных - дети.Напомним, общее число инфицированных в донском регионе достигло 203 386 жителей.