Фото: Россельхознадзор

На Дону в крупной партии импортных сухофруктов обнаружили карантинный объект. По данным проверки от Россельхознадзора в 9,1 тонны продукции из Таджикистана выявили живую восточную плодожорку.Восточная плодожорка (Grapholita molesta Busck) — это опасный карантинный вредитель из семейства листовёрток, который наносит серьёзный ущерб плодовым культурам. Её происхождение - Восточная Азия (Китай, Корея, Япония), откуда она распространилась по многим странам и континентам.Собственник партии подкарантинной продукции вернул груз в страну отправления, сообщили в Россельхознадзоре.