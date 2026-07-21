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На Дону в крупной партии импортных сухофруктов обнаружили карантинный объект

На Дону в крупной партии импортных сухофруктов обнаружили карантинный объект
На Дону в крупной партии импортных сухофруктов обнаружили карантинный объект. По данным проверки от Россельхознадзора в 9,1 тонны продукции из Таджикистана выявили живую восточную плодожорку.

Восточная плодожорка (Grapholita molesta Busck) — это опасный карантинный вредитель из семейства листовёрток, который наносит серьёзный ущерб плодовым культурам. Её происхождение - Восточная Азия (Китай, Корея, Япония), откуда она распространилась по многим странам и континентам.

Собственник партии подкарантинной продукции вернул груз в страну отправления, сообщили в Россельхознадзоре.
Фото: Россельхознадзор
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