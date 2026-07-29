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На Дону в детских лагерях появились убежища в случаи атаки БПЛА и ракет

На Дону в детских лагерях появились убежища в случаи атаки БПЛА и ракет
На Дону в детских лагерях появились убежища в случае атаки БПЛА и ракет. Об этом стало известно из отчета итогов 2025 года уполномоченной по правам ребенка в Ростовской области Тамары Шевченко.

Судя по информации из документа, в лагерях организованы убежища в подвальных помещениях или коридорах с несущими конструкциями без окон на случай объявления беспилотной и ракетной опасности.

Эти меры направлены на обеспечение безопасности несовершеннолетних во время отдыха вдали от дома. Напомним, что в регионе уже был зафиксирован случай атаки БПЛА на детский лагерь «Спутник» в Неклиновском районе. К счастью, никто не пострадал.

В летний период 2025 года работали 927 организаций, в том числе 29 загородных оздоровительных и санаторных лагерей, 896 лагерей с дневным пребыванием детей и 2 лагеря палаточного типа.
Фото: Дондей
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