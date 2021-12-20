На Дону в ближайшие сутки начнется метель

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В Ростовской области в ближайшие сутки ожидаются метель и гололед. Прогнозом синоптики поделились 22 декабря.В большинстве районов снега будет немного, но в некоторых муниципалитетах ожидается самая настоящая метель. Непогоду будет сопровождать температура до -11 градусов и северо-западный ветер до 17 метров в секунду.Из-за гололеда ситуация на дорогах ухудшится. Автомобилистам рекомендуется быть особенно внимательными и аккуратными. Необходимо соблюдать дистанцию и приемлемую скорость. Пешеходам также необходимо убедиться заранее, что водитель готов остановиться, и только потом переходить проезжую часть.