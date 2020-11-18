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На Дону треть новых заболевших COVID-19 составили люди старше 46 лет

На Дону треть новых заболевших COVID-19 составили люди старше 46 лет
В Ростовской области люди старше 46 лет составили большую часть новых заболевших коронавирусом. Об этом сообщило региональное правительство.

По данным на 20 ноября, количество новых пациентов с COVID-19 увеличилось на 311 человек. Из них 39,5% составляют люди в возрасте от 46 до 65 лет (123 человека). Также коронавирус выявили у 101 человека от 18 до 45 лет (32,5%) и 70 пенсионеров в возрасте от 66 до 79 лет (22,5%). Наименьшее число заболеваний специалисты зафиксировали среди пожилых дончан старше 80 лет (13 человек, или 4,2%) и несовершеннолетних (четверо детей, или 1,3%).

Всего за период пандемии COVID-19 подхватили 36 834 человека, из них 1 151 стал жертвой опасной инфекции. За минувшие сутки новый вирус забрал жизни 20 дончан - очередной рекорд за последние несколько месяцев.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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