На Дону суд прекратил дело в отношении матери, у которой две малышки задохнулись в машине
Каменский районный суд прекратил уголовное преследование женщины, у которой в машине задохнулись две малышки. Мама погибших крох примирилась с родственниками и загладила свою вину, сообщает DonDay.ru.
Уголовное дело, возбужденное в отношении Даны Т., прекращено.
Напомним, страшная трагедия случилась 3 июля в поселке Глубоком. В тот жаркий день 8-летний мальчик и его две сестрички играли во дворе в прятки. Чтобы укрыться от брата, девочки 3 лет и 1,8 года забрались в «Ладу», припаркованную во дворе, и захлопнули за собой двери. В раскаленной от солнца машине девочки задохнулись. Малышек нашли спасатели, которых родные вызвали, когда не смогли найти детей.