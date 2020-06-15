На Дону среди детей выявили 22 новых случая заражения коронавирусом
Очередные случаи заражения коронавирусом среди детей зарегистрировали в Ростовской области. Данные о возрасте новых заболевших предоставили в правительстве донского региона.
За сутки было зарегистрировано ещё 152 человека с COVID-19. Среди них — 22 ребёнка, 43 человека в возрасте от 18 до 45 лет, 54 — от 46 до 65 лет, 27 — от 66 до 79 лет и 6 — старше 80. Заболевшие — жители 28 городов и районов области.
Всего на Дону выявили 7 951 заражённого.
Жертвами вируса стали 72 пациента. Большая часть умерших — пенсионеры. Все скончавшиеся, включая 12-летнего ребёнка, страдали хроническими заболеваниями.