Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

На Дону спустя пять месяцев нашли живым 43-летнего сальчанина

На Дону спустя пять месяцев нашли живым 43-летнего сальчанина

На Дону спустя пять месяцев нашли живым 43-летнего сальчанина. Местонахождение Сергея Панферова оставалось неизвестным с 14 августа.

Поиски пропавшего начались в августе 2021 года в Сальске. Тогда родственники мужчины забили тревогу после того, как он не вернулся домой. Они обратились за помощью в полицию и к волонтерским отрядам, но новостей о том, где бы мог находиться Сергей, совсем не было. Поиски затянулись, и разыскиваемый несколько месяцев не выходил на связь.

Утром 5 января стало известно, что Сергей найден живым. Он уже вернулся к своей семье и находится в безопасности. Однако где он был все это время и почему не сообщал о своем местонахождении, пока остается неизвестным.
Фото: Лиза Алерт Юг
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.