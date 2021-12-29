Фото: Лиза Алерт Юг

На Дону спустя пять месяцев нашли живым 43-летнего сальчанина. Местонахождение Сергея Панферова оставалось неизвестным с 14 августа.Поиски пропавшего начались в августе 2021 года в Сальске. Тогда родственники мужчины забили тревогу после того, как он не вернулся домой. Они обратились за помощью в полицию и к волонтерским отрядам, но новостей о том, где бы мог находиться Сергей, совсем не было. Поиски затянулись, и разыскиваемый несколько месяцев не выходил на связь.Утром 5 января стало известно, что Сергей найден живым. Он уже вернулся к своей семье и находится в безопасности. Однако где он был все это время и почему не сообщал о своем местонахождении, пока остается неизвестным.