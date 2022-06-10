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На Дону спустя две недели нашли живой пропавшую 42-летнюю женщину

На Дону спустя две недели нашли живой пропавшую 42-летнюю женщину
В Ростовской области спустя две недели нашли живой 42-летнюю женщину, пропавшую без вести. Местонахождение Екатерины Кондаковой из Белокалитвинского района оставалось неизвестным с 30 мая.

Женщина живет на улице Гринева в поселке Мельничном. В то утро она ушла и так и не вернулась. Дядя пропавшей пытался найти Екатерину самостоятельно. Ему удалось узнать, что племянницу последний раз видели в районе общежития БПТ в Белой Калитве, но дальше поиски не шли. Женщина забыла свой телефон у таксиста и не могла ответить на звонки.

Тогда родственник написал заявление в полицию. Правоохранители прочесали весь город и ближайшие поселения.

14 июня стало известно, что полиция нашла пропавшую живой. Как сообщил источник Rostov.ru, Екатерина Кондакова находилась в одной из квартир своих знакомых. Почему женщина не предупредила дядю и не вышла на связь, выясняют правоохранители.
Фото: соцсети.
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