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На Дону спрос на аренду лодок вырос на 95%

На Дону спрос на аренду лодок вырос на 95%

В Ростовской области заметно возрос интерес к аренде водных транспортных средств. По данным аналитиков, спрос на аренду лодок и других плавсредств вырос на 95% по сравнению с предыдущим периодом.

В мае текущего года жители Ростова-на-Дону стали чаще арендовать летний спортивный инвентарь для активного отдыха на природе. Они предпочитают арендовать оборудование, а не покупать его.

Спрос на аренду водных спортивных приспособлений, включая сапборды, каяки, байдарки и лодки, увеличился на 15% по сравнению с прошлым годом. За последний месяц этот рост составил 95%.

Также наблюдается рост интереса к ремонту велосипедов и электросамокатов. В мае спрос на ремонт этих средств передвижения вырос на 33% по сравнению с апрелем.

Кроме того, увеличилось количество любителей активного отдыха, занимающихся ремонтом своего туристического снаряжения. Спрос на услуги по ремонту палаток, спальных мешков и других предметов вырос на 9% по сравнению с апрелем этого года. Ремонт водных спортивных приспособлений, таких как сапборды, каяки и байдарки, увеличился на 61% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Фото: ии
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