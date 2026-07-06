На Дону сократят маршруты двух пригородных поездов из-за ремонта путей

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В Ростовской области временно сократят маршруты двух пригородных поездов. Об этом 6 июля сообщили в СКППК.Расписание изменится из-за проведения ремонтно-путевых работ. Корректировки затронут конец июля и начало августа.20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 июля, а также 3, 4, 5 и 6 августа 2026 года изменится время следования поезда № 6169 Ростов - Каменоломни. Ранее состав следовал по маршруту Ростов - Усть-Донецкая. Поезд будет отправляться со станции Ростов в 13:15, Ростов-Товарная - 13:34-13:35, Развилка - 13:44-13:45, Кизитеринка - 13:53-13:54, Александровка - 14:18-14:19, Новочеркасск - 14:36-14:37, Хотунок - 14:43-14:44, Локомотивстрой - 14:51-14:52, Персиановка - 14:57-14:58. Прибытие на станцию Каменоломни запланировано на 15:18.21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31 июля, а также 4, 5, 6 и 7 августа 2026 года изменится график поезда № 6170 Каменоломни - Ростов. Ранее он курсировал по маршруту Усть-Донецкая - Ростов. Состав будет отправляться со станции Каменоломни в 8:15 и прибывать в Ростов в 10:19.Поезда будут следовать со всеми остановками по действующему расписанию в пределах сокращенного маршрута.Актуальный график можно уточнить на сайте компании, у кассиров в пригородных кассах вокзалов, а также на информационных стендах и табло.Пассажиров просят учитывать изменения при планировании поездок.