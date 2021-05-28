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На Дону снова разыскивают 50-летнего мужчину, нуждающегося в медпомощи

На Дону снова разыскивают 50-летнего мужчину, нуждающегося в медпомощи
В Ростовской области снова разыскивают 50-летнего мужчину. Местонахождение Андрея Ромаша остается неизвестным больше месяца.

Житель поселка Виноградного Волгодонского района ушел из дома 27 апреля. С тех пор мужчина не выходит на связь. Андрей нуждается в медпомощи, поэтому родные тут же забили тревогу и написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтеры.

Ранее Андрея уже разыскивали. В феврале 2020 года мужчина так же ушел из дома и не вернулся. Тогда он страдал от сильной депрессии. Однако в тот раз дончанина нашли спустя трое суток.

Рост мужчины составляет 170 сантиметров. У него черные волосы, карие глаза и худощавое телосложение. В день исчезновения он был одет в синее трико и рубашку.

Если вам известно что-либо о местонахождении Андрея Ромаша, сообщите по номеру 112 или 8(800)700-54-52.

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