На Дону снова разыскивают 50-летнего мужчину, нуждающегося в медпомощи
В Ростовской области снова разыскивают 50-летнего мужчину. Местонахождение Андрея Ромаша остается неизвестным больше месяца.
Житель поселка Виноградного Волгодонского района ушел из дома 27 апреля. С тех пор мужчина не выходит на связь. Андрей нуждается в медпомощи, поэтому родные тут же забили тревогу и написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтеры.
Ранее Андрея уже разыскивали. В феврале 2020 года мужчина так же ушел из дома и не вернулся. Тогда он страдал от сильной депрессии. Однако в тот раз дончанина нашли спустя трое суток.
Рост мужчины составляет 170 сантиметров. У него черные волосы, карие глаза и худощавое телосложение. В день исчезновения он был одет в синее трико и рубашку.
Если вам известно что-либо о местонахождении Андрея Ромаша, сообщите по номеру 112 или 8(800)700-54-52.