На Дону снова подскочил показатель заболеваемости COVID-19

В Ростовской области продолжает расти показатель заболевших COVID-19 на 100 тысяч населения. За последние сутки он увеличился с 1 784 до 1 791. Данный индекс высчитывается путем умножения количества заразившихся на 100 тысяч населения. После этого полученная цифра делится на общее число жителей донского региона, поэтому показатель растет параллельно количеству заболевших.Коэффициент распространения коронавируса составляет 0,9. Он дает понять, сколько человек может заразить один инфицированный до того, как ему назначат режим самоизоляции. Его постепенное уменьшение связано с понижением числа заболевших в сутки.Ростовская область находится на втором этапе снятия ограничительных мер. Открыты театры, кинотеатры и магазины. Люди обязаны носить маски во всех общественных местах, на парковках и в лифтах.