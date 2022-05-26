На Дону сняли еще ряд коронавирусных ограничений и частично отменили масочный режим

Фото: ЯндексКартинки.

В Ростовской области сняли еще ряд коронавирусных ограничений. Соответствующий документ подписал Василий Голубев 28 мая. Он внес изменения в постановление №272.Согласно ему, с 30 мая кафе и рестораны смогут работать до 6 часов утра. Ночные клубы и кальянные, а также ночные развлекательные мероприятия не будут под запретом.Маски либо респираторы не обязательно нужно будет носить на рынках, стадионах, на детских площадках, в местах отдыха и на остановках общественного транспорта. При этом, в самих автобусах, на вокзалах, в аэропортах, в магазинах, аптеках и в зданиях органов власти ношение масок по-прежнему обязательно.Решение о частичной отмене масочного режима в Ростовской области также вступит в силу с 30 мая, в понедельник.