На Дону скончался ещё один пациент с коронавирусом
В Ростовской области увеличивается количество жертв коронавирусной инфекции. За сутки в регионе зарегистрировали новый летальный исход.
От инфекции за истекшие сутки умерла 87-летняя ростовчанка. Как рассказали в областном правительстве, она страдала хроническими заболеваниями. За весь период, по данным на утро 11 мая, на Дону от COVID-19 скончались уже 22 человека. Болезнь забирает жизни как пенсионеров, так и молодых людей. В большинстве случаев люди поздно обращаются за медицинской помощью.
Всего в Ростовской области выявили 1 851 заражённого. В тяжёлом состоянии находятся 16 человек. Они подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.