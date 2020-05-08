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На Дону скончался ещё один пациент с коронавирусом

На Дону скончался ещё один пациент с коронавирусом
В Ростовской области увеличивается количество жертв коронавирусной инфекции. За сутки в регионе зарегистрировали новый летальный исход.

От инфекции за истекшие сутки умерла 87-летняя ростовчанка. Как рассказали в областном правительстве, она страдала хроническими заболеваниями. За весь период, по данным на утро 11 мая, на Дону от COVID-19 скончались уже 22 человека. Болезнь забирает жизни как пенсионеров, так и молодых людей. В большинстве случаев люди поздно обращаются за медицинской помощью.

Всего в Ростовской области выявили 1 851 заражённого. В тяжёлом состоянии находятся 16 человек. Они подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

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