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На Дону скончались еще 29 человек, болевших коронавирусом

На Дону скончались еще 29 человек, болевших коронавирусом
В Ростовской области от коронавируса скончались еще 29 человек. За сутки с 20 по 21 октября опасная инфекция забрала жизни 12 мужчин в возрасте от 49 до 87 лет. Также не стало 17 женщин. Самой молодой из них было 33 года, а самой пожилой - 86 лет. Все умершие страдали различными хроническими заболеваниями, которые усугубил COVID-19.

Увеличилось и количество заболевших. За последние 24 часа диагноз подтвердился у 583 жителей донского региона. Всего с начала пандемии коронавирус подхватили 149 986 человек. Как сообщили в областном правительстве, 7 417 из них не смогли побороть инфекцию.

В связи с ухудшением эпидситуации на Дону ввели дополнительные карантинные меры. Теперь люди, вернувшиеся в Ростовскую область через трое суток, обязаны сдать ПЦР-тест и уйти на самоизоляцию, пока не узнают результаты. QR-код понадобится даже для посещения летних площадок и веранд в общепитах, музеев, домов культуры, санаториев, бассейнов, аквапарков, цирков и СПА-салонов.

На территории всей России из-за большого прироста инфицированных объявили нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. Власти рассчитывают, что это поможет улучшить ситуацию по COVID-19.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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