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На Дону с начала лета погибли 18 детей

На Дону с начала лета погибли 18 детей
В Ростовской области с начала июня умерли 26 детей. Из них 18 погибли от внешних факторов. Об этом во время брифинга 8 июля сообщила министр здравоохранения Дона Татьяна Быковская.

За первый месяц лета скончались 18 детей в возрасте от года до 17 лет. Смерть десяти из них не связана с заболеваниями. Глава Минздрава привела несколько примеров. Так, 17-летний подросток скончался от употребления запрещённых веществ. Ребёнка в возрасте год и шесть месяцев родители доставили в больницу в агональном состоянии. Малыш скончался по немедицинским причинам. Ещё один ребёнок выпал с девятого этажа. 15-летний подросток погиб от удара током.

В Азовском, Заветинском, Мартыновском районах, Новочеркасске, Батайске, Усть-Донецке, Волгодонске дети утонули в водоёмах. В Новочеркасске 2-летний малыш выпал из окна пятого этажа.
- Ещё восемь детей погибли за восемь дней июля. Четыре ребёнка скончались в результате ДТП, трое утонули, и ещё один, 4-летний малыш, выпал из окна четвёртого этажа в Шахтах, - рассказала Татьяна Быковская.

Напомним, 7 июля в Ростовской области в ДТП погибла 5-летняя девочка. Малышка вырвалась из рук взрослого и выбежала на дорогу.

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