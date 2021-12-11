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На Дону с 20 декабря заработает новая инфекционная больница

На Дону с 20 декабря заработает новая инфекционная больница

Донской инфекционный центр начнет работу с 20 декабря. Об этом сообщил министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев.

Сейчас в штат медучреждения уже зачислены 100 специалистов-медиков, еще 300 человек из кадрового резерва проходят оформление по трудовому договору.

Новую инфекционную больницу в Ростове начали строить рядом с Щепкинским лесом в июне 2020 года. Объект планировалось сделать в декабре, но из-за проблем с финансированием сроки сдвинулись. В судебном порядке подрядчику удалось добиться от властей региона дополнительных инвестиций. Стоимость работ увеличилась до 3,6 миллиарда рублей, что на миллиард больше стартовой цены, а датой окончания строительства стало 1 июля. Со сроками позднее произошла очередная неразбериха: открытие больницы перенесли ровно на месяц, но и 1 августа ничего не произошло.

Ранее министр строительства Ростовской области Сергей Куц заявлял, что новая инфекционная больница уже осенью начнет функционировать. Однако дату открытия несколько раз переносили, и лишь в конце декабря медучреждение примет первых пациентов.
Фото: Правительство Ростовской области.
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