На Дону с 20 декабря заработает новая инфекционная больница

Фото: Правительство Ростовской области.

Донской инфекционный центр начнет работу с 20 декабря. Об этом сообщил министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев.Сейчас в штат медучреждения уже зачислены 100 специалистов-медиков, еще 300 человек из кадрового резерва проходят оформление по трудовому договору.Новую инфекционную больницу в Ростове начали строить рядом с Щепкинским лесом в июне 2020 года. Объект планировалось сделать в декабре, но из-за проблем с финансированием сроки сдвинулись. В судебном порядке подрядчику удалось добиться от властей региона дополнительных инвестиций. Стоимость работ увеличилась до 3,6 миллиарда рублей, что на миллиард больше стартовой цены, а датой окончания строительства стало 1 июля. Со сроками позднее произошла очередная неразбериха: открытие больницы перенесли ровно на месяц, но и 1 августа ничего не произошло.Ранее министр строительства Ростовской области Сергей Куц заявлял, что новая инфекционная больница уже осенью начнет функционировать. Однако дату открытия несколько раз переносили, и лишь в конце декабря медучреждение примет первых пациентов.