На Дону режим чрезвычайной пожароопасности продлили до 21 июля
В Ростовской области продлили предупреждение о чрезвычайной пожароопасности. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Оно будет действовать до конца 20 июля и на протяжении 21 июля.
Пятый класс пожароопасности ожидается в отдельных районах на северо-западе, северо-востоке и юге области. Также опасная ситуация прогнозируется в Приазовье, включая Аксайский и Мясниковский районы, и в Ростове-на-Дону.
По данным специалистов, в регионе возможны чрезвычайные ситуации, связанные с лесными и ландшафтными пожарами.
Жителей просят не разводить костры, не сжигать сухую растительность и камыш.