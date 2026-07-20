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На Дону режим чрезвычайной пожароопасности продлили до 21 июля

На Дону режим чрезвычайной пожароопасности продлили до 21 июля
В Ростовской области продлили предупреждение о чрезвычайной пожароопасности. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Оно будет действовать до конца 20 июля и на протяжении 21 июля.

Пятый класс пожароопасности ожидается в отдельных районах на северо-западе, северо-востоке и юге области. Также опасная ситуация прогнозируется в Приазовье, включая Аксайский и Мясниковский районы, и в Ростове-на-Дону.

По данным специалистов, в регионе возможны чрезвычайные ситуации, связанные с лесными и ландшафтными пожарами.

Жителей просят не разводить костры, не сжигать сухую растительность и камыш.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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