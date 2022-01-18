На Дону разыскивают родственников солдат, погибших в нацистском лагере

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Власти Новошахтинска разыскивают родственников красноармейцев, которые погибли в лагере нацистов «Офлаг-52». В списке значатся 26 фамилий.Речь идет об уроженцах следующих районов: Кашарского, Азовского, Аксайского, Матвеево-Курганского, Чертковского, Морозовского, Верхнедонского, Константиновского, Красносулинского, Дубовского, Песчанокопского, Тацинского, Багаевского, Октябрьского, Родионово-Несветайского и Зерноградского. Также есть солдаты родом из Ростова и Таганрога.Калининградская область раньше являлась территорией Восточной Пруссии. Там с 1939 по 1945 годы располагались концлагеря для военнопленных. Один из крупнейших нацистских лагерей, «Офлаг-52», находился в поселке Пригородном в 1941-1942 годах. Здесь погибли свыше семи тысяч человек.Родственники могут найти сведения о своих близких, обратившись в отдел по работе с молодежью управления образования администрации города по телефону: 8 (86369) 2-04-76.