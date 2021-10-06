На Дону разыскивают мужчину, пропавшего в Краснодарском крае

В Ростовской области разыскивают 35-летнего мужчину, пропавшего без вести два месяца назад. Андрей Данилов не выходит на связь с родными с 13 августа.Последний раз пропавшего видели в Краснодарском крае - в поселке Советском Тимашевского района. С тех пор родственники не могут дозвониться Андрею и не знают, где он. Близкие написали заявление в полицию и обратились за помощью к местным волонтерам. Однако за два месяца поиски так и не дали результатов. Тогда мужчину стали разыскивать в соседнем регионе - в Ростовской области.Рост мужчины составляет 160 сантиметров, телосложение худощавое. У него карие глаза и светло-русые волосы, есть залысины.Если вам известно местонахождение Андрея Данилова, сообщите по номерам: 112 или 8 (800) 700-54-52.