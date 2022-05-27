На Дону разыскивают 57-летнего мужчину, которому необходима медпомощь

Фото: Лиза Алерт Юг.

В Ростовской области разыскивают 57-летнего местного жителя. Виктор Шевцов ушел из дома 30 мая и с тех пор не вернулся.Родственники пытались найти его самостоятельно, но не смогли. Тогда обеспокоенные родные забили тревогу. Они написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам. Мужчина нуждается в медицинской помощи, поэтому нельзя терять ни минуты.У пропавшего темно-русые с сединой волосы, карие глаза, среднее телосложение, а рост - 175 сантиметров. В день исчезновения он был одет в темно-серую рубашку в белую полоску (как на фото), черные штаны, тельняшку в черную полоску, обут в черные туфли.Если вы видели Виктора Шевцова или знаете что-либо о его местонахождении, позвоните по номерам: 8(800)700-54-52, или 112.